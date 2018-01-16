Одежде из цветов и фруктов предрекли революцию в моде
Все больше экспертов убеждены в том, что вскоре одежда из органических материалов, таких как цветы и фрукты, сможет осуществить переворот в модной индустрии. Такое мнение касается на только внешнего превосходства, но и самого качества материала.
Яблоки, ананасы, бананы, кофе, крапива, лотос - все это способно стать органическим сырьем в создании ткани для одежды. Таким образом, из фруктов получается хороший вид экологически чистой кожи, а для пошива вполне подходят стебли и цветы.
К примеру, материал из лотоса выходит достаточно мягким и нежным на ощупь, однако цена вещи будет долго оставаться высокой, поэтому в таких целях можно использовать в большей мере другие плоды и цветы, которые смогут похвастаться своей дешевизной и прочностью.
Еще не известно, когда наряды из органики попадут в магазины. В любом случае, многие дизайнеры и специалисты из сферы моды прогнозируют огромную популярность инновации в будущем.
Яблоки, ананасы, бананы, кофе, крапива, лотос - все это способно стать органическим сырьем в создании ткани для одежды. Таким образом, из фруктов получается хороший вид экологически чистой кожи, а для пошива вполне подходят стебли и цветы.
К примеру, материал из лотоса выходит достаточно мягким и нежным на ощупь, однако цена вещи будет долго оставаться высокой, поэтому в таких целях можно использовать в большей мере другие плоды и цветы, которые смогут похвастаться своей дешевизной и прочностью.
Еще не известно, когда наряды из органики попадут в магазины. В любом случае, многие дизайнеры и специалисты из сферы моды прогнозируют огромную популярность инновации в будущем.
Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 06:45