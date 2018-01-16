Полина Гагарина и ее 8-месячная дочь едут в отпуск на остров

На ближайшее время популярная певица наметила себе солнечный и теплый отдых на острове. Брать решила с собой всю семью, и в первую очередь – дочку. И теперь сердце матери неспокойно: как малышка переживет перелет, как пройдет ее акклиматизация. По этому поводу Полина решила посоветоваться с поклонниками в Instagram, прежде всего с мамами, даже о необходимом количестве вещей.Настоящие поклонники постарались успокоить знаменитость и посоветовали настраиваться только на позитив. И пожелали удачного отпуска. В разговоре поучаствовала и молодая мама Виктория Дайнеко и посоветовала брать мало одежды, много еды и аптечку.