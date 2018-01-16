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Полина Гагарина и ее 8-месячная дочь едут в отпуск на остров
Семья Полины Гагариной в полном составе собирается отдохнуть на теплом острове. Певица беспокоится, как малышка воспримет перелет и адаптацию к новым условиям.
Полина Гагарина и ее 8-месячная дочь едут в отпуск на остров


На ближайшее время популярная певица наметила себе солнечный и теплый отдых на острове. Брать решила с собой всю семью, и в первую очередь – дочку. И теперь сердце матери неспокойно: как малышка переживет перелет, как пройдет ее акклиматизация. По этому поводу Полина решила посоветоваться с поклонниками в Instagram, прежде всего с мамами, даже о необходимом количестве вещей.

Настоящие поклонники постарались успокоить знаменитость и посоветовали настраиваться только на позитив. И пожелали удачного отпуска. В разговоре поучаствовала и молодая мама Виктория Дайнеко и посоветовала брать мало одежды, много еды и аптечку.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:00
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