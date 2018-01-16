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Антон Макарский перенес хирургическое вмешательство
Актер Антон Макарский перенес плановое офтальмологическое хирургическое вмешательство.
Антон Макарский перенес хирургическое вмешательство


Антон Макарский в самом начале долгожданного отпуска попал на операционный стол, а точнее, на операционное кресло. Артист перенес плановую офтальмологическую операцию.

Жена артиста Виктория Макарская рассказала, что «операция по удалению какой-то ерунды из глаза прошла сегодня успешно и слава Богу!»

Из-за операции текущий отпуск семья Макарских проведет в Сергиевом Посаде, у себя дома в Подмосковье. Антон регулярно должен показываться врачу и ему временно запрещены авиаперелеты. Медики сообщили, что во время взлетов и посадок на глаза оказывается слишком большая нагрузка, которую Макарскому рекомендуют избегать.

Чтобы Антону и его близким, особенно детям, было не так грустно смотреть на отца семейства, Ася, его младшая сестра, нарисовала на белой медицинской повязке большой зеленый глаз.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:50
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