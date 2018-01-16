АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Жителям Саудовской Аравии показали фильм в кинотеатре впервые за 35 лет
В Саудовской Аравии жителям впервые за 35 лет показали фильм в кинотеатре.
Жителям Саудовской Аравии показали фильм в кинотеатре впервые за 35 лет


После 35 лет запрета кинотеатров первым показанным на широком экране фильмом в Саудовской Аравии стал американский «Эмоджи фильм». Во временном кинотеатре посетителям дали возможность не только посмотреть кино, но и приобретать попкорн.

Ранее сообщалось о том, что власти страны издали распоряжение об оборудовании временных мест для просмотра кинофильмов.

В начале 1980-х годов в Саудовской Аравии были запрещены кинотеатры. Граждане страны ездили смотреть кино в основном в соседний Бахрейн. Но совсем недавно началась выдача лицензий кинотеатрам Генеральной комиссией по аудиовизуальным медиа.

К 2030 году ожидается, что в королевстве будет более 300 действующих сетей кинотеатров, которые начнут показывать фильмы на более чем двух тысячах экранах для широкой публики. Проходить цензуру фильмы будут таким образом, чтобы не нарушать моральные ценности страны.
Общество / Культура
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликованы фотографии серийного внедорожника
Прогнозы специалистов: Цена бензина в 2018 году
Внедорожник DW Hower H3 пользуется хорошим
Коллекторы: Должники стали реже скрываться от
Росздравнадзор: В России снизились цены на
Опубликованы фотографии Кіа Forte 2019 года с
Просмотреть все новости