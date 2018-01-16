Жителям Саудовской Аравии показали фильм в кинотеатре впервые за 35 лет

После 35 лет запрета кинотеатров первым показанным на широком экране фильмом в Саудовской Аравии стал американский «Эмоджи фильм». Во временном кинотеатре посетителям дали возможность не только посмотреть кино, но и приобретать попкорн.Ранее сообщалось о том, что власти страны издали распоряжение об оборудовании временных мест для просмотра кинофильмов.В начале 1980-х годов в Саудовской Аравии были запрещены кинотеатры. Граждане страны ездили смотреть кино в основном в соседний Бахрейн. Но совсем недавно началась выдача лицензий кинотеатрам Генеральной комиссией по аудиовизуальным медиа.К 2030 году ожидается, что в королевстве будет более 300 действующих сетей кинотеатров, которые начнут показывать фильмы на более чем двух тысячах экранах для широкой публики. Проходить цензуру фильмы будут таким образом, чтобы не нарушать моральные ценности страны.