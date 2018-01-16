«Джоли» из Перми поделилась юношеской фотографией в купальнике.

На снимке Миргаева стоит в купальном костюме. Фотография, исходя из увиденного, скорей всего была сделана на каком-то отдыхе. Под фотографией девушка попросила угадать ее возраст, чем заинтриговала поклонников. А также ее интересовало, как сильно возраст отразился на ее внешнем виде. И, по мнению большинства подписчиков с возрастом девушка только похорошела.Пользователи пришли к выводу, что на снимке Галинке приблизительно шестнадцать или семнадцать лет. А выглядела модель обыкновенно и очень наивно. И что модельный бизнес ее закалил, придал уверенности и улучшил ее внешний вид.Но нашлись и те, кому безумно понравилась юная девушка на фото, ведь выглядела она естественно и ничем не была испорчена. Они заметили, что на фото Миргаева выглядит намного краше, чем есть сейчас.Стоит напомнить, что недавно Галинку позвал замуж некий архитектор. Зовут этого мужчину Александр Киселев. Сама девушка пока никак не прокомментировала это предложение, возможно она еще не приняла никакого решения на его просьбу.