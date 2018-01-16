Ежедневное употребление более 150 мл алкоголя снижает умственные способности человека
В ходе своих исследований ученые из Великобритании сделали вывод, что, превышая ежедневно норму алкоголя в 150 мл, человек рискует снизить свои умственные способности.
Четыре года ученые наблюдали и анализировали, как 13,3 тысячи человек от 40 до 72 лет употребляли спиртное в предложенных дозах. Чтобы определить умственные способности, испытуемым показывали на экране монитора две картинки и они как можно быстрее определяли, одинаковы ли два рисунка. Также им задавались некоторые вопросы.
Впоследствии оказалось, что алкогольные напитки приводят к большим проблемам в здоровье. Причем его негативное воздействие увеличивается с возрастом человека. А психологи в этом контексте отмечают, что призывы пить меньше или вовсе не пить могут давать обратную реакцию, особенно у молодых людей. И решать алкогольную проблему необходимо комплексно.
Четыре года ученые наблюдали и анализировали, как 13,3 тысячи человек от 40 до 72 лет употребляли спиртное в предложенных дозах. Чтобы определить умственные способности, испытуемым показывали на экране монитора две картинки и они как можно быстрее определяли, одинаковы ли два рисунка. Также им задавались некоторые вопросы.
Впоследствии оказалось, что алкогольные напитки приводят к большим проблемам в здоровье. Причем его негативное воздействие увеличивается с возрастом человека. А психологи в этом контексте отмечают, что призывы пить меньше или вовсе не пить могут давать обратную реакцию, особенно у молодых людей. И решать алкогольную проблему необходимо комплексно.
Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:30