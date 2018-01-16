Ежедневное употребление более 150 мл алкоголя снижает умственные способности человека

Четыре года ученые наблюдали и анализировали, как 13,3 тысячи человек от 40 до 72 лет употребляли спиртное в предложенных дозах. Чтобы определить умственные способности, испытуемым показывали на экране монитора две картинки и они как можно быстрее определяли, одинаковы ли два рисунка. Также им задавались некоторые вопросы.Впоследствии оказалось, что алкогольные напитки приводят к большим проблемам в здоровье. Причем его негативное воздействие увеличивается с возрастом человека. А психологи в этом контексте отмечают, что призывы пить меньше или вовсе не пить могут давать обратную реакцию, особенно у молодых людей. И решать алкогольную проблему необходимо комплексно.