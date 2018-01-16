Ани Лорак выставила откровенное фото в купальнике

Популярная исполнительница Ани Лорак из Украины не устает делиться с подписчиками красивыми снимками со своего отдыха в Мексике.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица выставила на всеобщее обозрение следующий снимок, который был снят в теплых краях. На фото красуется исполнительница Ани Лорак, которой на данный момент 39 лет в купальном костюме ярко-красного цвета с очень открытой грудью. Все эта фотосессия проходит на водном скутере прямо в воде, а снимок завершают красивые пальмы и чистое голубое небо. Купальник, который одела девушка идеально на ней сидит и подчеркивает ее пышную и безумно красивую грудь.Этот снимок в одно мгновение разлетелся по интернету и насобирал большое количество лайков и комментариев. Поклонники осыпали Каролину комплиментами и признаниями в любви. Но нашлись и те, кому не давала покоя шикарная грудь Ани Лорак. Они отсчитали ее за то, что она якобы прибегала к помощи пластических хирургов.