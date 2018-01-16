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Ани Лорак выставила откровенное фото в купальнике
Совсем недавно исполнительница Ани Лорак похвасталась свежей фотографией с отдыха, на которой она предстала в откровенном купальнике сидящей на скутере. Этот снимок вызвал бурю положительных эмоций у пользователей.

Ани Лорак выставила откровенное фото в купальнике


Популярная исполнительница Ани Лорак из Украины не устает делиться с подписчиками красивыми снимками со своего отдыха в Мексике.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица выставила на всеобщее обозрение следующий снимок, который был снят в теплых краях. На фото красуется исполнительница Ани Лорак, которой на данный момент 39 лет в купальном костюме ярко-красного цвета с очень открытой грудью. Все эта фотосессия проходит на водном скутере прямо в воде, а снимок завершают красивые пальмы и чистое голубое небо. Купальник, который одела девушка идеально на ней сидит и подчеркивает ее пышную и безумно красивую грудь.

Этот снимок в одно мгновение разлетелся по интернету и насобирал большое количество лайков и комментариев. Поклонники осыпали Каролину комплиментами и признаниями в любви. Но нашлись и те, кому не давала покоя шикарная грудь Ани Лорак. Они отсчитали ее за то, что она якобы прибегала к помощи пластических хирургов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 10:23
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