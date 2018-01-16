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Лионеля Месси подозревают в частичном сокрытии доходов
Футболиста Лионеля Месси полиция Испании подозревает в частичном сокрытии доходов через благотворительные матчи.
Лионеля Месси подозревают в частичном сокрытии доходов


Полиция Испании подозревает футболиста сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси в сокрытии доходов через проведение благотворительных матчей.

Согласно данным правоохранителей, Месси организует в год несколько таких игр и получает за них пожертвования в фонд, но при этом до фонда большая часть средств не доходит.

Отмечается, что от проведения шести встреч доход составил $6,9 млн, при этом только $300 тысяч были переведены в фонд. Отчет о расследовании следователи представили в суд, но дело не возбудили из-за недостаточного количества улик.
Общество / Спорт
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:15
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