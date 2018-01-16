Лионеля Месси подозревают в частичном сокрытии доходов

Полиция Испании подозревает футболиста сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси в сокрытии доходов через проведение благотворительных матчей.Согласно данным правоохранителей, Месси организует в год несколько таких игр и получает за них пожертвования в фонд, но при этом до фонда большая часть средств не доходит.Отмечается, что от проведения шести встреч доход составил $6,9 млн, при этом только $300 тысяч были переведены в фонд. Отчет о расследовании следователи представили в суд, но дело не возбудили из-за недостаточного количества улик.