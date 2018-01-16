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Очки обманули систему распознавания лиц
Американские исследователи создали специальные очки, с помощью которых легко обмануть систему идентификации лиц.
Очки обманули систему распознавания лиц


Усилиями ученых созданы очки, надев которые, человека не опознают даже самые новейшие биометрические системы. Такие очки легко обходят нейросети VGG и OpenFace и носить их можно постоянно, в отличие от шарфа, который создали раньше. Распечатать их возможно на 3D-принтере. Пока существует пять пар подобных очков.

Как говорят ученые, идет натуральная «гонка вооружений», где между собой соревнуются биометрические системы и методы их обмана. Так, в прошлом году специалисты придумали, как с помощью специального шарфа спрятать лицо от системы распознавания. При этом ткань шарфа была покрыта специальным камуфляжем HyperFace, который приводил ступор программу идентификации: камера «видела» в нем примерно 1,2 тысячи искаженных лиц. Это приводило систему к сбою в работе и она перезагружалась.
Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:08
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