Очки обманули систему распознавания лиц

Усилиями ученых созданы очки, надев которые, человека не опознают даже самые новейшие биометрические системы. Такие очки легко обходят нейросети VGG и OpenFace и носить их можно постоянно, в отличие от шарфа, который создали раньше. Распечатать их возможно на 3D-принтере. Пока существует пять пар подобных очков.Как говорят ученые, идет натуральная «гонка вооружений», где между собой соревнуются биометрические системы и методы их обмана. Так, в прошлом году специалисты придумали, как с помощью специального шарфа спрятать лицо от системы распознавания. При этом ткань шарфа была покрыта специальным камуфляжем HyperFace, который приводил ступор программу идентификации: камера «видела» в нем примерно 1,2 тысячи искаженных лиц. Это приводило систему к сбою в работе и она перезагружалась.