Валерия удивила поклонников дерзким нарядом в стиле БДСМ в новом клипе

Несмотря на критику предыдущих провокационных образов, певица Валерия продолжает экспериментировать. В новом ролике на песню «С такими, как ты» звезда предстала в дерзком и соблазнительном образе, одетая в стиле БДСМ.Валерия снялась в видео в черном платье с полупрозрачным подолом и с корсетом, в ошейнике и сапогах. Акцент в макияже певицы сделан на губах, а волосы ее собраны в высокий хвост.Поклонникам пришелся по нраву дерзкий образ Валерии. В комментариях они пишут: «Очень сексуально и чувственно. Оставайтесь такой и дальше», «Крутой образ! Крутое видео!», «Образ очень даже секси!»Свое мнение одним из первых высказал супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. В своем аккаунте Instagram он написал: «У меня такое ощущение, что песня про меня) С такими, как я, о других не мечтают».