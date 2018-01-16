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Валерия удивила поклонников дерзким нарядом в стиле БДСМ в новом клипе
Певица Валерия в свои 49 лет удивила поклонников, снявшись в новом клипе «С такими, как ты» в дерзком наряде в стиле БДСМ.
Валерия удивила поклонников дерзким нарядом в стиле БДСМ в новом клипе


Несмотря на критику предыдущих провокационных образов, певица Валерия продолжает экспериментировать. В новом ролике на песню «С такими, как ты» звезда предстала в дерзком и соблазнительном образе, одетая в стиле БДСМ.

Валерия снялась в видео в черном платье с полупрозрачным подолом и с корсетом, в ошейнике и сапогах. Акцент в макияже певицы сделан на губах, а волосы ее собраны в высокий хвост.

Поклонникам пришелся по нраву дерзкий образ Валерии. В комментариях они пишут: «Очень сексуально и чувственно. Оставайтесь такой и дальше», «Крутой образ! Крутое видео!», «Образ очень даже секси!»

Свое мнение одним из первых высказал супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. В своем аккаунте Instagram он написал: «У меня такое ощущение, что песня про меня) С такими, как я, о других не мечтают».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:53
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