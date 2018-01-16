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Новый вид карликовых лемуров обнаружен зоологами на Мадагаскаре
В настоящее время, самыми миниатюрными лемурами в мире признаны лемуры Говса, научное название - Cheirogaleus grovesi. Длина тел этих самых милейших приматов в природе, равняется всего семнадцати сантиметрам, в то время как хвосты животных могут достичь 28 сантиметров.

Обитающие на острове Мадагаскар, карликовые лемуры Говса не могут оставить равнодушным любого любителя наших «меньших братьев». При достаточно маленьких размерах тела, они являются обладателями необычно пушистых и сравнительно больших хвостов. Зоологами из Global Wildlife Conservation утверждается, что подробное изучение среды обитания данной популяции, может послужить началом открытия множества подвидов приматов, более мелких размеров.
Новый вид карликовых лемуров обнаружен зоологами на Мадагаскаре


Особо отмечено, что Cheirogaleus grovesi представители животных, которые встречаются все реже в природе и находятся на грани вымирания. Популяция крайне невелика по численности, еще один неблагоприятный фактор – их размножение происходит очень медленными темпами.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:36
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