Новый вид карликовых лемуров обнаружен зоологами на Мадагаскаре

Обитающие на острове Мадагаскар, карликовые лемуры Говса не могут оставить равнодушным любого любителя наших «меньших братьев». При достаточно маленьких размерах тела, они являются обладателями необычно пушистых и сравнительно больших хвостов. Зоологами из Global Wildlife Conservation утверждается, что подробное изучение среды обитания данной популяции, может послужить началом открытия множества подвидов приматов, более мелких размеров.Особо отмечено, что Cheirogaleus grovesi представители животных, которые встречаются все реже в природе и находятся на грани вымирания. Популяция крайне невелика по численности, еще один неблагоприятный фактор – их размножение происходит очень медленными темпами.