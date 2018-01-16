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Принцесса Шарлотта в свои 2 года уже командует старшим братом
Королева Елизавета II поведала, что принцесса Шарлотта уже стала проявлять в свои 2 годика лидерские качества и командовать старшим братом - принцем Джорджем.
Принцесса Шарлотта в свои 2 года уже командует старшим братом


Дочка принца Уильяма и Кейт Миддлтон не только похожа на свою знаменитую бабушку внешне, но и пошла в нее характером. Елизавета II призналась, что двухгодовалая малышка Шарлотта уже вовсю командует старшим братом Джорджем.

Об этом стало известно после того, как погостить к королеве пришла 10-летняя школьница, выигравшая Библию. Елизавета II подписала собрание текстов и задала девочке вопрос о том, ухаживает ли она за своей младшей сестрой. Но в разговор вмешалась мама школьницы, которая рассказала, что у них в семье все наоборот.

Королева призналась, что у Шарлотты и Джорджа также.

Кстати, маленькая принцесса не по годам развита - в свои два года она уже довольно успешно изучает испанский язык, ходит на танцы и проявляет неподдельный интерес к книгам и игре в теннис.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:23
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