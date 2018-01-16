Принцесса Шарлотта в свои 2 года уже командует старшим братом

Дочка принца Уильяма и Кейт Миддлтон не только похожа на свою знаменитую бабушку внешне, но и пошла в нее характером. Елизавета II призналась, что двухгодовалая малышка Шарлотта уже вовсю командует старшим братом Джорджем.Об этом стало известно после того, как погостить к королеве пришла 10-летняя школьница, выигравшая Библию. Елизавета II подписала собрание текстов и задала девочке вопрос о том, ухаживает ли она за своей младшей сестрой. Но в разговор вмешалась мама школьницы, которая рассказала, что у них в семье все наоборот.Королева призналась, что у Шарлотты и Джорджа также.Кстати, маленькая принцесса не по годам развита - в свои два года она уже довольно успешно изучает испанский язык, ходит на танцы и проявляет неподдельный интерес к книгам и игре в теннис.