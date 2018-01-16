Екатерина Андреева в Италии прошла древнеримский обряд передачи энергии Солнца с тысячелетней историей

Во время путешествия по Италии Екатерина Андреева побывала в гостях у интересной итальянки Джулии, которая является потомком римских патрициев. На территории поместья, где проживает итальянка, археологи обнаружили древний храм этрусков и Джулия заинтересовалась жизнью этого таинственного народа, который внёс большой вклад в историю Древнего Рима, в том числе сделав большинство научных достижений в медицине.Синьора Джулия нарядила Екатерину Андрееву и Наталью в точную тысячелетнюю копию женского костюма этруского народа, и провела обряд передачи живительной энергии Солнца по всем канонам и правилам, как это проходило в глубокой древности.Фото и рассказом об этой истории ведущая Первого канала поделилась в своём аккаунте Instagram, уточнив, что она это делает для передачи солнечного тепла всем своим подписчикам.Фолловеры Екатерины Андреевой с восторгом приняли интересную историю, отметив, что солнечной энергии и тепла у известной ведущей всегда хватает на всех друзей, чем она с удовольствием с ними делится.