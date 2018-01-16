Рита Дакота похвасталась идеальной фигурой впервые после родов

Несколько дней назад на своей страничке в соцсети Instagram известная российская исполнительница и композитор Рита Дакота выставила снимок, который вызвал бурю эмоций у подписчиков. На фотографии девушка красуется в эротическом купальном костюме черного цвета.Как стало понятно, на данный момент Рита Дакота в компании своего супруга Влада Соколовского и дочки отмечают новогодние праздники на Бали, откуда с удовольствием делятся новыми снимками. Молодым родителям нравится бывать на этом острове, поэтому достаточно часто наведываются туда, чтобы насладиться всеми красотами и достопримечательностями острова.На фотографии Рита зафиксирована во влажном купальном костюме, который идеально подчеркнул не только прекрасную грудь певицы, но и ее идеальную фигуру.Подписчики наперебой начали осыпать свою любимицу комплиментами, признаниями в любви и хвалить за то, что Рита довольно быстро вернулась в прежнюю форму после родов. Но нашли и те, кто отсчитал девушку за использование фоторедактора.Стоит добавить, что у Дакоты совсем недавно появился первенец. В октябре 2017 года исполнительница родила своему супругу Владу Соколовскому доченьку, которую назвали необычным и редким именем – Мия.