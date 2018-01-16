АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Рита Дакота похвасталась идеальной фигурой впервые после родов
Рита Дакота шаг за шагом начинает приводить свою фигуру в былую форму, исходя из этого, на ее страничке в социальной сети Instagram начали чаще мелькать откровенные фотографии.

Рита Дакота похвасталась идеальной фигурой впервые после родов


Несколько дней назад на своей страничке в соцсети Instagram известная российская исполнительница и композитор Рита Дакота выставила снимок, который вызвал бурю эмоций у подписчиков. На фотографии девушка красуется в эротическом купальном костюме черного цвета.

Как стало понятно, на данный момент Рита Дакота в компании своего супруга Влада Соколовского и дочки отмечают новогодние праздники на Бали, откуда с удовольствием делятся новыми снимками. Молодым родителям нравится бывать на этом острове, поэтому достаточно часто наведываются туда, чтобы насладиться всеми красотами и достопримечательностями острова.

На фотографии Рита зафиксирована во влажном купальном костюме, который идеально подчеркнул не только прекрасную грудь певицы, но и ее идеальную фигуру.

Подписчики наперебой начали осыпать свою любимицу комплиментами, признаниями в любви и хвалить за то, что Рита довольно быстро вернулась в прежнюю форму после родов. Но нашли и те, кто отсчитал девушку за использование фоторедактора.

Стоит добавить, что у Дакоты совсем недавно появился первенец. В октябре 2017 года исполнительница родила своему супругу Владу Соколовскому доченьку, которую назвали необычным и редким именем – Мия.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 09:08
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликованы фотографии серийного внедорожника
Прогнозы специалистов: Цена бензина в 2018 году
Внедорожник DW Hower H3 пользуется хорошим
Коллекторы: Должники стали реже скрываться от
Росздравнадзор: В России снизились цены на
Опубликованы фотографии Кіа Forte 2019 года с
Просмотреть все новости