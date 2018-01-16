Тампон с инфекцией стал причиной ампутации ног у американской модели

Несколько лет назад Американская модель Лорен Вассер лишилась ноги из-за инфекции, которая попала в ее организм через гигиенический тампон. Недавно девушка пережила ампутацию и второй ноги.О проведенной операции стало известно после опубликования 29-летней моделью в Instagram фотографии личной встречи в больнице с известной парасноубордисткой Эми Перди.В 2012 году Лорен применила тампон, который был заражен стафилококком. Бактерия вызвала инфекционно-токсический шок. Сначала симптомы напоминали грипп, но позднее состояние девушки того, что обе ее ноги были повреждены гангреной, вследствие чего Вассер ампутировали часть голени и ступню на правой ноге и пальцы на левой.Врачи рекомендовали ампутировать и левую ногу, но Вассер надеялась, что ее смогут сохранить, что в итоге не удалось.