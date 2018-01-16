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Тампон с инфекцией стал причиной ампутации ног у американской модели
Американская модель Лорен Вассер осталась без обеих ног – их ампутировали по причине заражения инфекцией через медицинский тампон.
Тампон с инфекцией стал причиной ампутации ног у американской модели


Несколько лет назад Американская модель Лорен Вассер лишилась ноги из-за инфекции, которая попала в ее организм через гигиенический тампон. Недавно девушка пережила ампутацию и второй ноги.

О проведенной операции стало известно после опубликования 29-летней моделью в Instagram фотографии личной встречи в больнице с известной парасноубордисткой Эми Перди.

В 2012 году Лорен применила тампон, который был заражен стафилококком. Бактерия вызвала инфекционно-токсический шок. Сначала симптомы напоминали грипп, но позднее состояние девушки того, что обе ее ноги были повреждены гангреной, вследствие чего Вассер ампутировали часть голени и ступню на правой ноге и пальцы на левой.

Врачи рекомендовали ампутировать и левую ногу, но Вассер надеялась, что ее смогут сохранить, что в итоге не удалось.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:53
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