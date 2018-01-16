Искусственный интеллект справился с пониманием текста лучше человека

Структура теста представлена массивом информации, в который включены свыше 100 тысяч парных вопросов и ответов. Данное содержание получено из базы более чем 500 статей, которыми наполнена электронная энциклопедия - «Википедия».Для программы, созданной китайцами, не составило труда пройти этот тест. Результаты электронной компьютерной модели показали 82,44 балла. В то время, как люди, давали ответы на подобные вопросы с максимальным набором баллов - 82,304.Как свидетельствуют результаты, программе удалось превзойти людей, при участии в тесте на умение разгадать прочитанное. Такому результату, по достоинству присвоено название - «исторической вехи».