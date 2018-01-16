Искусственный интеллект справился с пониманием текста лучше человека
Компьютерной модели нейросети, при прохождении тестов на осознание и понимание прочитанного материала, удалось превзойти показатели результатов, продемонстрированные человеком. Сама модель, результат разработали сотрудников интернет - компании из Китая - Alibaba Group. Основой темы для проведения теста программы выбрано содержание текста SQuAD, разработанного Стэндфордским университетом, Stanford Question Answering Dataset. На текущий момент, он представляется самым сложным, для испытаний, включающим когнитивную обработку текстов. Передают РИА Новости.
Структура теста представлена массивом информации, в который включены свыше 100 тысяч парных вопросов и ответов. Данное содержание получено из базы более чем 500 статей, которыми наполнена электронная энциклопедия - «Википедия».
Для программы, созданной китайцами, не составило труда пройти этот тест. Результаты электронной компьютерной модели показали 82,44 балла. В то время, как люди, давали ответы на подобные вопросы с максимальным набором баллов - 82,304.
Как свидетельствуют результаты, программе удалось превзойти людей, при участии в тесте на умение разгадать прочитанное. Такому результату, по достоинству присвоено название - «исторической вехи».
Структура теста представлена массивом информации, в который включены свыше 100 тысяч парных вопросов и ответов. Данное содержание получено из базы более чем 500 статей, которыми наполнена электронная энциклопедия - «Википедия».
Для программы, созданной китайцами, не составило труда пройти этот тест. Результаты электронной компьютерной модели показали 82,44 балла. В то время, как люди, давали ответы на подобные вопросы с максимальным набором баллов - 82,304.
Как свидетельствуют результаты, программе удалось превзойти людей, при участии в тесте на умение разгадать прочитанное. Такому результату, по достоинству присвоено название - «исторической вехи».
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:37