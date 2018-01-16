У Прохора Шаляпина появилась возлюбленная

Некоторое время назад Прохор Шаляпин возвратился с отдыха, который у него проходил на Северном Кавказе.Судя по всему, именно там Шаляпин набрался той самой решимости и уверенности, которой ранее не хватало для того, чтобы продемонстрировать свою девушку.А новой возлюбленной Прохора стала привлекательная блондинка Татьяна Гудзева. Девушка ведет свой собственный блог в социальной сети Instagram и называется там tati_milli.Кроме этого исполнитель решил не затягивать со свадьбой и не откладывать ее на потом. И пообещал, что радостное событие состоится в скором времени.Некоторое время назад на своей страничке в соцсети Instagram Шаляпин выставил свежий снимок, на которой певец красуется со своей пассией Татьяной Гудзевой. На фотографии влюбленные ласково прижимаются друг к другу и приветливо улыбаются.Под снимком Шаляпин написал для своих подписчиков, что готов к тому, чтобы быстрей жениться. Такие слова не могли остаться без внимания и его засыпали большим количеством комментариев. Нашлись и те, кто не захотел верить в его слова и обещания и что это не что иное, как пиар.