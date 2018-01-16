АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

У Прохора Шаляпина появилась возлюбленная
Известный российский исполнитель Прохор Шаляпин решил поделиться со своими подписчиками фотографией новой возлюбленной.

У Прохора Шаляпина появилась возлюбленная


Некоторое время назад Прохор Шаляпин возвратился с отдыха, который у него проходил на Северном Кавказе.

Судя по всему, именно там Шаляпин набрался той самой решимости и уверенности, которой ранее не хватало для того, чтобы продемонстрировать свою девушку.

А новой возлюбленной Прохора стала привлекательная блондинка Татьяна Гудзева. Девушка ведет свой собственный блог в социальной сети Instagram и называется там tati_milli.

Кроме этого исполнитель решил не затягивать со свадьбой и не откладывать ее на потом. И пообещал, что радостное событие состоится в скором времени.

Некоторое время назад на своей страничке в соцсети Instagram Шаляпин выставил свежий снимок, на которой певец красуется со своей пассией Татьяной Гудзевой. На фотографии влюбленные ласково прижимаются друг к другу и приветливо улыбаются.

Под снимком Шаляпин написал для своих подписчиков, что готов к тому, чтобы быстрей жениться. Такие слова не могли остаться без внимания и его засыпали большим количеством комментариев. Нашлись и те, кто не захотел верить в его слова и обещания и что это не что иное, как пиар.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:08
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликованы фотографии серийного внедорожника
Прогнозы специалистов: Цена бензина в 2018 году
Внедорожник DW Hower H3 пользуется хорошим
Коллекторы: Должники стали реже скрываться от
Росздравнадзор: В России снизились цены на
Опубликованы фотографии Кіа Forte 2019 года с
Просмотреть все новости