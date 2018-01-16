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Компания Panasonic разрабатывает инфраструктуру «умного города» в США
Разработчики японской компании Panasonic, которая знаменита производством электроники, решили двигаться в сторону городского дизайна. В частности, к 2026 году они планируют закончить постройку высокотехнологичного "умного города" в США.

Компания Panasonic разрабатывает инфраструктуру «умного города» в США


Возведение города является лишь частью проекта CityNow. Компания Panasonic уже приступила к реализации инициативы. Для этого разработчиками была выбрана территория площадью 162 га, на которой в настоящее время разместили технологии по раздаче Wi-Fi, измерители загрязнения среды, энерго-панели и камеры слежения. Район оснащен таким образом, чтобы при отключениях электроэнергии можно было свободно существовать около 72 часов.

Кроме того, в городе сможет функционировать автономный транспорт, в том числе общественный. Если проект окажется успешным и существенно улучшит жизнь проживающих там людей, то аналоги "умного города" обещают развернуть и в остальных городах США.
Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 08:23
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