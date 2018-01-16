Компания Panasonic разрабатывает инфраструктуру «умного города» в США

Возведение города является лишь частью проекта CityNow. Компания Panasonic уже приступила к реализации инициативы. Для этого разработчиками была выбрана территория площадью 162 га, на которой в настоящее время разместили технологии по раздаче Wi-Fi, измерители загрязнения среды, энерго-панели и камеры слежения. Район оснащен таким образом, чтобы при отключениях электроэнергии можно было свободно существовать около 72 часов.Кроме того, в городе сможет функционировать автономный транспорт, в том числе общественный. Если проект окажется успешным и существенно улучшит жизнь проживающих там людей, то аналоги "умного города" обещают развернуть и в остальных городах США.