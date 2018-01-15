Бельгийцы планируют «озеленять» городские парки разложившимися трупами

Представители партии Ecolo Green в бельгийском городе Монс предложили сделать компост из разложившихся трупов, что, по их словам, делает примерно плодородную и экологически чистую биоудаленность примерно через год, сообщает телерадиокомпания RTBF. Это, говорят они, может широко использоваться в городском озеленении, а именно в посадке деревьев в одном из пыльных парков города.Отдельно политики «зеленой партии» полагают, что использование «человеческой пыли» в посадке будет большой данью мертвым.Монс, который должен обсудить детали пилотного проекта в предстоящие дни, может стать первым городом в мире, где практично используют человеческий гумус. Однако пока неясно, как именно исследования превратят трупы в экзотический компост.