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Бельгийцы планируют «озеленять» городские парки разложившимися трупами
Экосознательные бельгийцы готовятся обсуждать новаторский, хотя и несколько противоречивый план использовать традиционные захоронения в качестве природного компоста.

Бельгийцы планируют «озеленять» городские парки разложившимися трупами


Представители партии Ecolo Green в бельгийском городе Монс предложили сделать компост из разложившихся трупов, что, по их словам, делает примерно плодородную и экологически чистую биоудаленность примерно через год, сообщает телерадиокомпания RTBF. Это, говорят они, может широко использоваться в городском озеленении, а именно в посадке деревьев в одном из пыльных парков города.

Отдельно политики «зеленой партии» полагают, что использование «человеческой пыли» в посадке будет большой данью мертвым.

Монс, который должен обсудить детали пилотного проекта в предстоящие дни, может стать первым городом в мире, где практично используют человеческий гумус. Однако пока неясно, как именно исследования превратят трупы в экзотический компост.
dzen / В мире / Общество
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:48
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