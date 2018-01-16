Выяснилось, какой мессенджер среди россиян самый популярный

Самым популярным мессенджером России стал WhatsApp: данное приложение было установлено 71% владельцев смартфонов в Москве и 59% пользователей смартфонов в РФ. Данные обнародовал в отчете институт современных медиа Momri Institute.В исследовании частвовали жители городов с населением более 100 тысяч жителей.Среди опрошенных 37% москвичей и 36% пользователей по всей стране предпочитают мессенджер Viber, 27% владельцев гаджетов из Москвы и 32% пользователей из других городов РФ пользуются мессенджером «ВКонтакте».Мессенджер Facebook предпочитают 23% москвичей и 14% пользователей всей России.Помимо этого, удалось выяснить, что 23% столичных пользователей предпочитают Telegram - в общем данный мессенджер установлен у 19% пользователей по всей России. Чаще приложение предпочитают молодые люди в возрасте 18 – 24 и 25 – 34 лет. При этом мужчины используют Telegram чаще, чем женщины.