Пентагон тихо готовится к войне на Корейском полуострове

Хотя министр обороны Джеймс Маттис и госсекретар Рекс Тиллерсон заявляют, что США, по словам Тиллерсона, «готовы в любое время говорить» о прекращении угрозы ядерной войны во все более изолированной Народно-Демократической Республикой Корея (КНДР), в стране в это время происходят боевые учения, имитирующие полномасштабную наземную войну.По данным New York Times, недавние широкомасштабные учебные учения, в которых упоминаются представители Пентагона, как стандартные операции Министерства обороны, увеличиваются в размерах и частоте, которую не видели до вторжения США в Ирак в 2003 году.Пентагон отмечает, что новые расширенные наземные операции по вторжению - это просто дополнительные и текущие программы подготовки по борьбе с терроризмом, но размер и охват указывают на гораздо большую операционную зону. Так, например, в прошлом месяце в Форт-Брэгг (Северная Каролина) 48 боевых вертолетов Apache и грузовых вертолетов Chinook перевела большое количество войск и предметов снабжения в ходе вторжения в практику при обстреле живой артиллерии.Добавление к расширенным наземным учениям в стиле вторжения в континентальные США - это шаги по развертыванию дополнительных сил специального назначения в Южной Корее, якобы для укрепления безопасности на зимних Олимпийских играх 2018 года, проходящих в округе Пхенчхан, около 80 миль от границы КНДР.