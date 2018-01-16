Историю любви принца Гарри и Меган Маркл увековечат в фильме

Чуть ли не самым значимым событием стала новость о помолвке Меган Маркл и принца Гарри. С тех пор поклонники звездной пары беспрестанно внимательно следят за тем, как идет подготовка к торжеству.Влюбленная пара уже выбрала свадебный торт, провела переговоры с дизайнерами, которые начали подготовку идеального наряда для будущей принцессы.Сегодня стало известно, что о Гарри и Меган будет снят фильм. У будущей картины уже есть предварительное название «Гарри и Меган: история королевской любви».Создатели картины хотят рассказать о том, как развивался роман принца и актрисы с момента их знакомства. Когда состоится премьера ленты, информации пока нет.