Историю любви принца Гарри и Меган Маркл увековечат в фильме
Историю о любви Меган Манкл и принца Гарри увековечат в фильме, в котором будет показано, как отношения пары развивались с момента знакомства.
Чуть ли не самым значимым событием стала новость о помолвке Меган Маркл и принца Гарри. С тех пор поклонники звездной пары беспрестанно внимательно следят за тем, как идет подготовка к торжеству.
Влюбленная пара уже выбрала свадебный торт, провела переговоры с дизайнерами, которые начали подготовку идеального наряда для будущей принцессы.
Сегодня стало известно, что о Гарри и Меган будет снят фильм. У будущей картины уже есть предварительное название «Гарри и Меган: история королевской любви».
Создатели картины хотят рассказать о том, как развивался роман принца и актрисы с момента их знакомства. Когда состоится премьера ленты, информации пока нет.
Чуть ли не самым значимым событием стала новость о помолвке Меган Маркл и принца Гарри. С тех пор поклонники звездной пары беспрестанно внимательно следят за тем, как идет подготовка к торжеству.
Влюбленная пара уже выбрала свадебный торт, провела переговоры с дизайнерами, которые начали подготовку идеального наряда для будущей принцессы.
Сегодня стало известно, что о Гарри и Меган будет снят фильм. У будущей картины уже есть предварительное название «Гарри и Меган: история королевской любви».
Создатели картины хотят рассказать о том, как развивался роман принца и актрисы с момента их знакомства. Когда состоится премьера ленты, информации пока нет.