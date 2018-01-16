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Историю любви принца Гарри и Меган Маркл увековечат в фильме
Историю о любви Меган Манкл и принца Гарри увековечат в фильме, в котором будет показано, как отношения пары развивались с момента знакомства.
Историю любви принца Гарри и Меган Маркл увековечат в фильме


Чуть ли не самым значимым событием стала новость о помолвке Меган Маркл и принца Гарри. С тех пор поклонники звездной пары беспрестанно внимательно следят за тем, как идет подготовка к торжеству.

Влюбленная пара уже выбрала свадебный торт, провела переговоры с дизайнерами, которые начали подготовку идеального наряда для будущей принцессы.

Сегодня стало известно, что о Гарри и Меган будет снят фильм. У будущей картины уже есть предварительное название «Гарри и Меган: история королевской любви».

Создатели картины хотят рассказать о том, как развивался роман принца и актрисы с момента их знакомства. Когда состоится премьера ленты, информации пока нет.
Общество / Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:45
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