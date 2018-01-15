Ученые разработали способную убить клетки рака систему иммунотерапии с дистанционным контролем

Команда разработала инновационный подход к использованию механогенетики - области науки, фокусирующейся на том, как физические силы и изменения в механических свойствах клеток и тканей влияют на экспрессию генов - для дистанционного контроля активации генов и клеток. Исследователи использовали ультразвук для механического воздействия Т-клеток, а затем превратили механические сигналы в генетический контроль клеток.В новом исследовании ученые показали, как их дистанционно управляемая система механогенетики может использоваться для создания экспрессирующих Т-клеток рецептора химерного антигена (CAR), которые могут мигрировать и убивать раковые клетки. В разработанных CAR-T-клетках имеются механические датчики и генетические трансдуцирующие модули, которые могут быть дистанционно активированы ультразвуком с помощью микропузырькового усиления.«КТ-Т-терапия клеток превращается в терапевтический подход, направленный на изменение рака. Тем не менее основные проблемы остаются до того, как широко распространенная иммунотерапия на основе CAR.Например, неспецифическое нацеливание CAR-T-клеток на ткани, не являющиеся злокачественными, что может быть опасно для жизни. Эта работа может в конечном итоге привести к беспрецедентной точности и эффективности в CAR-T-клеточной иммунотерапии против солидных опухолей при одновременном снижении токсичности вне опухоли, - сказал профессор биоинженерии Питер Иньсяо Ван из Калифорнийского университета в Сан-Диего.