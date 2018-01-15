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Новые наблюдения помогли астрономам понять природу нестандартной системы Нова V2051 Ophiuchi
Бразильские астрономы выполнили фотометрические наблюдения карликовой новой V2051 Oph в течение периода покоя, что позволило выявить важную информацию о природе этого объекта.

Новые наблюдения помогли астрономам понять природу нестандартной системы Нова V2051 Ophiuchi


Открытая в 1972 году, V2051 Ophiuchi представляет собой ультракороткую затмевающую карликовую новую с орбитальным периодом в 90 минут, расположенную примерно в 300 световых лет от нас. Это взаимодействующая бинарная система, в которой развитая звезда позднего типа передает материю белому карлику-компаньону через аккреционный диск.

В системе V2051 Ophiuchi белый карлик имеет радиус 1% солнечного и примерно на 22% менее массивней. Звезда-компаньон белого карлика имеет радиус приблизительно 0,16 радиуса Солнца и массу 0,15 солнечных масс.

Хотя основные параметры V2051 Ophiuchi были определены, исследователи по-прежнему выдвигают гипотезу о том, что вызывает повторяющиеся всплески в этой карликовой новой. Как правило, такие события в новых действиях обусловлены внезапным увеличением скорости массопереноса (так называемой модели неуравновешенности массопереноса или MTIM) или из-за тепловой вязкой дисковой.

Группа астрономов, возглавляемая Эдуардо Войцикевичем из Федерального университета Санта-Катарины в Флорианополисе, Бразилия, представила новые результаты анализа данных, представленных наблюдениями V2051 Ophiuchi. Фотометрия позволила команде получить более подробную информацию о V2051 Ophiuchi, давшую некоторые намеки на механизм всплесков в этой нестандартной бинарной системе.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:51
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