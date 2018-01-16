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Фанаты Линдси Лохан были огорчены ее постаревшим лицом
Совсем недавно в социальную сеть попал свежий снимок популярной киноактрисы Линдси Лохан, который ошеломил интернет.

Фанаты Линдси Лохан были огорчены ее постаревшим лицом


Иностранные фотокорреспонденты смогли сфотографировать популярнейшую голливудскую актрису, во время прогулки по Нью-Йорку. Значительное количество подписчиков звезды были шокированы постаревшим лицом Линдси Лохан.

Насколько нам известно, Линдси в этом году исполнится тридцать два года, несмотря на это пользователи интернета были ошарашены, увидев свежие снимки киноактрисы, а кое-кто даже позволил себе назвать девушку «старушкой».

Во время прогулки по Нью-Йорку в гордом одиночестве папарацци удалось подловить красотку и сделать снимки. Полученные фото моментально разлетелись по интернету, став самыми обсуждаемыми.

Многие подписчики Линдси Лохан отказываются верить в то, что их любимица настолько плохо стала выглядеть. На свежем фото очень хорошо заметно, что у Лохан слишком обвисло лицо и возникли наглядные проблемы с лицом.

Большинство подписчиков считает, что всему виной употребление Линдси алкогольных напитков. Но сама актриса убеждает всех, что уже давно излечилась от этой пагубной привычки, пройдя реабилитацию в лучшей частной клинике.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 09:15
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