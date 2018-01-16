Фанаты Линдси Лохан были огорчены ее постаревшим лицом

Иностранные фотокорреспонденты смогли сфотографировать популярнейшую голливудскую актрису, во время прогулки по Нью-Йорку. Значительное количество подписчиков звезды были шокированы постаревшим лицом Линдси Лохан.Насколько нам известно, Линдси в этом году исполнится тридцать два года, несмотря на это пользователи интернета были ошарашены, увидев свежие снимки киноактрисы, а кое-кто даже позволил себе назвать девушку «старушкой».Во время прогулки по Нью-Йорку в гордом одиночестве папарацци удалось подловить красотку и сделать снимки. Полученные фото моментально разлетелись по интернету, став самыми обсуждаемыми.Многие подписчики Линдси Лохан отказываются верить в то, что их любимица настолько плохо стала выглядеть. На свежем фото очень хорошо заметно, что у Лохан слишком обвисло лицо и возникли наглядные проблемы с лицом.Большинство подписчиков считает, что всему виной употребление Линдси алкогольных напитков. Но сама актриса убеждает всех, что уже давно излечилась от этой пагубной привычки, пройдя реабилитацию в лучшей частной клинике.