Эксперты заявили, что стиль Мелании Трамп апеллирует к европейским корням

В первый год пребывания в роли первой леди миссис Трамп часто одевалась в традициях родного континента, так как несколько американских дизайнеров публично отказались одевать ее.Будучи женой миллиардера, миссис Трамп может позволить себе тратить пятизначные суммы на одежду и, похоже, остается равнодушной по отношению к политической работе президента Дональда Трампа.После того, как она стала первой леди, миссис Трамп выбрала Эрве Пьера, иммигранта из Франции, как своего советника по вопросам стиля.Гламурная одежда «старой закалки» миссис Трамп указывает на дистанцию не только в том, сколько одежде пришлось «попутешествовать», но и как первая леди, так редко выступающая на публике, закрыта в себе.Хотя Мелания Трамп была одета в одежду от Ральфа Лорена на инаугурации своего мужа, а также проявила склонность к таким американским брендам, как Майкл Корс и Кальвин Клейн, большая часть ее гардероба все еще принадлежит зарубежным дизайнерам.