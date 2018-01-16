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В Оксфорде разрабатывают универсальную вакцину против всех штаммов гриппа
В 2019 году в Оксфорде намереваются закончить тестирование универсальной прививки от гриппа. Это позволит избавиться от подбора новой вакцины каждый раз для различных штаммов этой болезни.

В Оксфорде разрабатывают универсальную вакцину против всех штаммов гриппа


Как известно, разрабатывать вакцины очень сложно и для этого требуется много человеческого внимания и труда. Ежегодно организация здравоохранения определяет, от какого штамма сможет защитить новая вакцина. В этом случае важно принять точное решение, чтобы защита оказалась сильнее заболевания.

Создатели стартапа Vaccitech собираются дать миру универсальную вакцину, которая защитит человечество от всех штаммов гриппа - болезни типа А. Таким образом количество людей с иммунитетом возрастет на 50%. Испытания вакцины по прогнозам завершатся через год, сейчас в них участвует больше 2000 человек. Если она покажет свою действенность, разработчики смогут подписать договор о сотрудничестве с компанией-производителем вакцин.
Общество / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 09:00
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