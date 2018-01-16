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Россиянин вырвался из цыганского рабства и пешком шел домой
Волонтерам «Лиза Алерт» под Курском случайно посчастливилось найти мужчину, которого цыгане держали в рабстве около четырех месяцев. После побега он почти 2 месяца возвращался домой пешком.
Россиянин вырвался из цыганского рабства и пешком шел домой


Поисковики «Лиза Алерт» в тот вечер 13 января занимались поисками совершенно другого мужчины. На остановке заметили полузамерзшего человека. Дав бедолаге горячего чая, волонтеры вызвали Скорую, которая госпитализировала беглеца.

Мужчина своим спасителям рассказал, что его похитили цыгане и сдали в рабство на московскую стройку. Не имея ни денег, ни документов, «рабу» удалось сбежать из плена и он начал пешком путь домой. Почти два месяца, идя вдоль трассы ежедневно по 15-20 километров, он направлялся в Калач, что под Воронежем.

Позже выяснилось, что 63-летнего спасенного человека на протяжении нескольких месяцев ищут родные. Сейчас мужчина уже находится вместе с ними.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:30
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