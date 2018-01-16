Обеденные залы парламента в Британии превратят в места для проведения банкетов

В обеденных залах палаты общин парламента Британии будут обслуживать банкеты и принимать гостей. Такое решение парламент принял с целью экономии государственного бюджета.Банкетным залам и столовым в перспективе планируется присвоить мишленовские звезды. Залы будут сдаваться в аренду для проведения свадебных церемоний и торжеств в моменты, когда не будут проводиться парламентские заседания. Гостям будут предложены «вид на реку Темзу, эксклюзивная атмосфера и обслуживание высочайшего уровня».Уточняется, что поужинать в парламенте Британии в ресторане, оформленном в черчиллевском стиле, уже в январе текущего года смогут все желающие. Предположительно средний чек с человека будет составлять 80 фунтов стерлингов.На питание парламентариев выделяют субсидии из бюджета, что в дальнейшем будет отменено.