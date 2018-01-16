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Обеденные залы парламента в Британии превратят в места для проведения банкетов
Британский парламент с целью экономии собирается превратить свои обеденные залы в места для проведения банкетов.
Обеденные залы парламента в Британии превратят в места для проведения банкетов


В обеденных залах палаты общин парламента Британии будут обслуживать банкеты и принимать гостей. Такое решение парламент принял с целью экономии государственного бюджета.

Банкетным залам и столовым в перспективе планируется присвоить мишленовские звезды. Залы будут сдаваться в аренду для проведения свадебных церемоний и торжеств в моменты, когда не будут проводиться парламентские заседания. Гостям будут предложены «вид на реку Темзу, эксклюзивная атмосфера и обслуживание высочайшего уровня».

Уточняется, что поужинать в парламенте Британии в ресторане, оформленном в черчиллевском стиле, уже в январе текущего года смогут все желающие. Предположительно средний чек с человека будет составлять 80 фунтов стерлингов.

На питание парламентариев выделяют субсидии из бюджета, что в дальнейшем будет отменено.
Политика / Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:15
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