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Один из крупнейших алмазов мира найден на руднике в Африке
На юге Африки в руднике Лесото нашли один из крупнейших в мировой истории алмазов весом 910 карат.
Один из крупнейших алмазов мира найден на руднике в Африке


На руднике Letseng в Лесото на юге Африки найден один из крупнейших в мировой истории алмазов. Об этом сообщила пресс-служба ведущей добычу на руднике компании «Gem Diamonds».

Найденный драгоценный камень имеет вес 910 карат (182 грамма) и стал по величине пятым среди когда-либо найденных. Минерал относится к алмазам II типа, которые почти не содержат в себе примесей азота исчитаются одними из самых дорогих в мире.

Согласно данным The Financial Times, новый алмаз по стоимости может превысить 40 миллионов долларов. Издание отмечает, что сегодня, 15 января, акции «Gem Diamonds» подорожали на 15%.

Рудник Letseng славится качеством и размерами добываемых на нем драгоценных камней. С 2006 года здесь были найдены 4 из 20 самых крупных в мире белых алмаза. Самый большой из них - «Обещание Лесото» (Lesotho Promise), имеющий вес 603 карата (121 г).
Экономика / Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:00
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