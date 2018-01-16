Один из крупнейших алмазов мира найден на руднике в Африке

На руднике Letseng в Лесото на юге Африки найден один из крупнейших в мировой истории алмазов. Об этом сообщила пресс-служба ведущей добычу на руднике компании «Gem Diamonds».Найденный драгоценный камень имеет вес 910 карат (182 грамма) и стал по величине пятым среди когда-либо найденных. Минерал относится к алмазам II типа, которые почти не содержат в себе примесей азота исчитаются одними из самых дорогих в мире.Согласно данным The Financial Times, новый алмаз по стоимости может превысить 40 миллионов долларов. Издание отмечает, что сегодня, 15 января, акции «Gem Diamonds» подорожали на 15%.Рудник Letseng славится качеством и размерами добываемых на нем драгоценных камней. С 2006 года здесь были найдены 4 из 20 самых крупных в мире белых алмаза. Самый большой из них - «Обещание Лесото» (Lesotho Promise), имеющий вес 603 карата (121 г).