Эксперты рассказали, что может затруднять похудение на молекулярном уровне

LOX связан с фиброзом или «рубцеванием» жировой ткани, что, как показали предыдущие исследования, может затруднить усилия по снижению веса.Соавтор исследования доктор Катарина Кос из Медицинской школы Университета Эксетера в Соединенном Королевстве сообщила о результатах командной работы в журнале «Метаболизм».Доктор Кос с коллегами проанализировали образцы брюшной ткани, взятые у людей с ожирением, прежде чем последние подверглись операции по снижению веса.Анализ показал, что жировая ткань людей с ожирением имела более выраженные молекулы LOX, что является причиной фиброза жировой ткани.При дальнейшем исследовании ученые обнаружили, что увеличение экспрессии LOX обусловлено увеличением лишения кислорода и воспалением в жировых клетках, что происходит, когда жировые клетки становятся больше.Исследования показали, что фиброз жировой ткани может затруднить процесс похудения, но доктор Кос подчеркивает, что «это не означает, что потерять вес вовсе невозможно». Регулярная активность и снижение потребления энергии помогут «сжечь» жировую ткань.