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Старинный Mercedes утопили в кубе янтаря с целью рекламы новой модели
Старинный коллекционный автомобиль Mercedes утопили с целью рекламы новой модели авто в кубе янтаря.
Старинный Mercedes утопили в кубе янтаря с целью рекламы новой модели


Первую модель серии G-Class компания Mercedes поместила ради своей рекламы на вечное хранение в янтарный куб. Инсталляцию подготовили к ярмарке в Североамериканском международном автосалоне (NAIAS), которая состоится в Детройте.

Вес машины вместе с кубом янтаря, в который ее поместили, составляет 44 тонны, ширина куба 2,55 метра, длина – 5,5 метров и высота – 3,1 метра.

Цель данной рекламной акции – демонстрация того, что преимущества первой генерации компания сохранила новой модели.
Напомним, что первый автомобиль G-Class был выпущен с конвейера в 1979 году и всего за пару лет смог тогда получить славу надежного спутника на маршрутах бездорожья.

Авто помещен в куб из синтетического вещества и уже с сегодняшнего дня на него смогут посмотреть гости детройтского NAIAS.
Общество / Авто
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:45
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