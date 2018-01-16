Старинный Mercedes утопили в кубе янтаря с целью рекламы новой модели

Первую модель серии G-Class компания Mercedes поместила ради своей рекламы на вечное хранение в янтарный куб. Инсталляцию подготовили к ярмарке в Североамериканском международном автосалоне (NAIAS), которая состоится в Детройте.Вес машины вместе с кубом янтаря, в который ее поместили, составляет 44 тонны, ширина куба 2,55 метра, длина – 5,5 метров и высота – 3,1 метра.Цель данной рекламной акции – демонстрация того, что преимущества первой генерации компания сохранила новой модели.Напомним, что первый автомобиль G-Class был выпущен с конвейера в 1979 году и всего за пару лет смог тогда получить славу надежного спутника на маршрутах бездорожья.Авто помещен в куб из синтетического вещества и уже с сегодняшнего дня на него смогут посмотреть гости детройтского NAIAS.