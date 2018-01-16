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Отель продает с молотка белье, на котором спал рэпер Pharaoh
Грязное постельное белье, на котором спал в отеле «Корстон» рэпер Pharaoh, продают с молотка.
Отель продает с молотка белье, на котором спал рэпер Pharaoh


В подмосковном Серпухове отель «Корстон», в котором ночевал рэпер Pharaoh, выставили на аукцион его грязное постельное белье. Сейчас в соцсетях то ли в шутку, то ли всерьез идет борьба за простыни и наволочку артиста.

21-летний Глеб Голбин является российским хип-хоп- и клауд-рэп-исполнителем. Он смог самостоятельно реализоваться в музыке, будучи участником «Grindhouse» и «Yung Russia», а сейчас - лидер творческого объединения «Dead Dynasty».

И у этого парня великая армия фанатов, например, только его клип «Дико» в Ютубе уже посмотрело 30 млн человек.

Принимающий Фараона отель «Корстон» решил то ли попиариться, то ли подзаработать, но в соцсетях появилось объявление: «Друзья, кому постельное белье из номера Pharaoh? Ваши ставки в комментарии!»

Первой стала ставка в 1000 рублей, позднее поступило предложение и в миллиард рублей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:30
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