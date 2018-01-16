Отель продает с молотка белье, на котором спал рэпер Pharaoh

В подмосковном Серпухове отель «Корстон», в котором ночевал рэпер Pharaoh, выставили на аукцион его грязное постельное белье. Сейчас в соцсетях то ли в шутку, то ли всерьез идет борьба за простыни и наволочку артиста.21-летний Глеб Голбин является российским хип-хоп- и клауд-рэп-исполнителем. Он смог самостоятельно реализоваться в музыке, будучи участником «Grindhouse» и «Yung Russia», а сейчас - лидер творческого объединения «Dead Dynasty».И у этого парня великая армия фанатов, например, только его клип «Дико» в Ютубе уже посмотрело 30 млн человек.Принимающий Фараона отель «Корстон» решил то ли попиариться, то ли подзаработать, но в соцсетях появилось объявление: «Друзья, кому постельное белье из номера Pharaoh? Ваши ставки в комментарии!»Первой стала ставка в 1000 рублей, позднее поступило предложение и в миллиард рублей.