Ученые: Земля может переместиться в другую галактику
Исследователи убеждены, что однажды Млечный Путь и Андромеда сольются воедино. К такому выводу исследователи пришли, учитывая несложные расчеты, которые основаны на постоянной скорости сближения галактик, а также расстояния между ними.
По расчетам исследователей Млечный Путь и Андромеда соединятся через 5 миллиардов лет. В то время Солнце станет красным гигантом, а, следовательно, Земля превратится в прах. Но существует и другая гипотеза. Эксперт ToDay News Ufa считает, что слияния произойдет раньше, чем через 5 млрд. лет, тогда, когда на Земле будет существовать жизнь.
Считается, что все галактики находятся в окружении темной материи, которая связана с нашим миром гравитацией. Дело в том, что как только Млечный Путь и Андромеда начнут приближаться друг к другу гравитационная сила станет сильнее и сближение ускориться. Не известно погибнет ли Земля после перемещения в другую галактику, но скорее всего, нет.
По расчетам исследователей Млечный Путь и Андромеда соединятся через 5 миллиардов лет. В то время Солнце станет красным гигантом, а, следовательно, Земля превратится в прах. Но существует и другая гипотеза. Эксперт ToDay News Ufa считает, что слияния произойдет раньше, чем через 5 млрд. лет, тогда, когда на Земле будет существовать жизнь.
Считается, что все галактики находятся в окружении темной материи, которая связана с нашим миром гравитацией. Дело в том, что как только Млечный Путь и Андромеда начнут приближаться друг к другу гравитационная сила станет сильнее и сближение ускориться. Не известно погибнет ли Земля после перемещения в другую галактику, но скорее всего, нет.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 21:39