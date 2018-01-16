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В Вашингтоне в метро сошел с рельсов поезд с 60 пассажирами
В метрополитене Вашингтона поезд, везший 60 пассажиров, сошел с рельсов. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Вашингтоне в метро сошел с рельсов поезд с 60 пассажирами


Сообщение в Twitter о случившемся разместило управление городским транспортом. Рано утром по местному времени в вашингтонском метрополитене поезд с 60 пассажирами сошел с рельсов. После инцидента движение поездов между станциями временно блокировали. Зато пустили бесплатные автобусы.

На месте катастрофы работали службы экстренной помощи, людей с пострадавшего поезда эвакуировали.

Причина случившегося выясняется специалистами.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:15
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