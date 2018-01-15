В автомобилях Toyota и Lexus появится поддержка Apple CarPlay

Toyota долго сопротивлялась принимать CarPlay и Android Auto в своих автомобилях.Компания подтвердила в комментарии к MacRumors, что CarPlay появится в авто Toyota и Lexus 2019 года, которые обладают платформами Entune 3.0 (Toyota) и Enform 2.0 (Lexus). Пока еще неизвестно, возможно ли будет получать поддержку через обновление программного обеспечения в 2018 году.На Avalon 2019 года пользователи смогут работать с CarPlay посредством 9-дюймового емкостного сенсорного экрана. Новая модель также включает интеграцию Toyota с Smartwatch и совместимость с Amazon Alexa через Toyota Remote Connect.