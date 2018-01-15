АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

В автомобилях Toyota и Lexus появится поддержка Apple CarPlay
Новый автомобиль Toyota 2017 Avalon, представленный на Североамериканском международном автосалоне 2018 года, включает долгожданное дополнение: поддержку Apple CarPlay, как сообщает AppleInsider.
В автомобилях Toyota и Lexus появится поддержка Apple CarPlay


Toyota долго сопротивлялась принимать CarPlay и Android Auto в своих автомобилях.

Компания подтвердила в комментарии к MacRumors, что CarPlay появится в авто Toyota и Lexus 2019 года, которые обладают платформами Entune 3.0 (Toyota) и Enform 2.0 (Lexus). Пока еще неизвестно, возможно ли будет получать поддержку через обновление программного обеспечения в 2018 году.

На Avalon 2019 года пользователи смогут работать с CarPlay посредством 9-дюймового емкостного сенсорного экрана. Новая модель также включает интеграцию Toyota с Smartwatch и совместимость с Amazon Alexa через Toyota Remote Connect.
dzen / Авто
Добавил: Dasha Purple Вчера, 19:43
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Андреева в Италии прошла древнеримский
Nintendo Switch получила эмулятор после 10
Toshiba презентовала ноутбук-трансформер Dynabook
Бельгийцы планируют «озеленять» городские парки
Макс Фадеев написал песню «Дыши со мной», будучи
Пентагон тихо готовится к войне на Корейском
Просмотреть все новости