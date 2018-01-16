Юлия Пересильд сексуально скопировала Ким Бейсингер

В российской индустрии кино таких известных и закрытых актрис-загадок, как Юлия Пересильд, совсем мало. Кроме нее можно вспомнить еще одну - ее тезку Юлию Снигирь. Обе Юлии отказываются афишировать личную жизнь и за счет нее не пиарятся.Юлия Пересильд родила ребенка от женатого Алексея Учителя и ей приписывали роман даже с Романом Абрамовичем.Поклонники Юлии, привыкшие к закрытости Юлии, совершенно не ожидали увидеть ее откровенную фотографию в ее аккаунте Instagram. Пересильд поделилась с подписчиками снимком в сексуальной ночнушке.Фанаты в комментариях выразили свое восхищение тем, как выглядит 33-летняя мама двоих детей. Они считают, что роскошное тело Юлии даст фору любой 20-летней красотке.Юлию вдохновили кадры из фильма «Девять с половиной недель» с Ким Бейсингер. Она очень талантливо скопировала голливудскую актрису.