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Юлия Пересильд сексуально скопировала Ким Бейсингер
Актриса Юлия Пересильд опубликовала фото, на которой сексуально скопировала Ким Бейсингер в прозрачной ночнушке.
Юлия Пересильд сексуально скопировала Ким Бейсингер


В российской индустрии кино таких известных и закрытых актрис-загадок, как Юлия Пересильд, совсем мало. Кроме нее можно вспомнить еще одну - ее тезку Юлию Снигирь. Обе Юлии отказываются афишировать личную жизнь и за счет нее не пиарятся.

Юлия Пересильд родила ребенка от женатого Алексея Учителя и ей приписывали роман даже с Романом Абрамовичем.

Поклонники Юлии, привыкшие к закрытости Юлии, совершенно не ожидали увидеть ее откровенную фотографию в ее аккаунте Instagram. Пересильд поделилась с подписчиками снимком в сексуальной ночнушке.

Фанаты в комментариях выразили свое восхищение тем, как выглядит 33-летняя мама двоих детей. Они считают, что роскошное тело Юлии даст фору любой 20-летней красотке.

Юлию вдохновили кадры из фильма «Девять с половиной недель» с Ким Бейсингер. Она очень талантливо скопировала голливудскую актрису.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:00
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