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Роборебенка покрыли фольгой и заставили вдыхать пыль ползая по ковру
В новом исследовании ученых Университета Пердью, специалисты продемонстрировали использование модели роборебенка, сделанного из фольги. Разработчики преследовали цель доказательства теории, рассказывающей о ползающих по полу младенцах, которые вдыхают объем пыли и бактерий, до четырех раз превышающий количество грязного воздуха, попадающего в легкие взрослых людей. Считается, что дети расположены к источнику заражения ближе всего.

Научными работниками создан специальный робот из фольги, для получения данных о степени загрязнения ковров в домашних условиях, а так же влияния микроэлементов на состояние организма. Установленные фильтры в ходе эксперимента накапливали образцы окружающего воздуха и следили за движением биологических структур.
Роборебенка покрыли фольгой и заставили вдыхать пыль ползая по ковру


Как рассказал инженер Брендон Бур, устройства приспособлены для фиксации показателя наличия грибковых клеток и спор, отображая информацию на специальном экране. Как оказалось, совершая активные передвижения по поверхности пола, ребенк активирует свое окружение большим облаком пыли, соответственно и вдыхая бактерий в четыре раза больше. Это значительно меньше, чем у взрослых, но организм детей обладает более сильным иммунитетом, что позволяет значительно лучше справляться с очищением дыхательных путей.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:30
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