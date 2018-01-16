Роборебенка покрыли фольгой и заставили вдыхать пыль ползая по ковру

Научными работниками создан специальный робот из фольги, для получения данных о степени загрязнения ковров в домашних условиях, а так же влияния микроэлементов на состояние организма. Установленные фильтры в ходе эксперимента накапливали образцы окружающего воздуха и следили за движением биологических структур.Как рассказал инженер Брендон Бур, устройства приспособлены для фиксации показателя наличия грибковых клеток и спор, отображая информацию на специальном экране. Как оказалось, совершая активные передвижения по поверхности пола, ребенк активирует свое окружение большим облаком пыли, соответственно и вдыхая бактерий в четыре раза больше. Это значительно меньше, чем у взрослых, но организм детей обладает более сильным иммунитетом, что позволяет значительно лучше справляться с очищением дыхательных путей.