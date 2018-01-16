Исследователи: Испражнения коров содержат возбудители ботулизма

По результатам исследования, микроорганизм под названием Clostridium – очень опасный патоген, из-за которого формируются токсины. Именно из-за того, что этот патоген попадает в организм, начинается развитие смертельно опасной болезни – ботулизма. Стало известно, что зачастую мутации происходят в геноме тех бактерий, которые выделяются из испражнения коров. Ученые уверены, что заболевание проявится у человека, если он будет контактировать с животными.Изначально вредоносные бактерии живут в желудочно-кишечном тракте, хотя многие из них – часть обычной среды микробиома. Один из авторов исследования Джейсон Брант уверен, что дальнейшие исследования помогут разработать препарат, чтобы избавиться от изменения кластера генов.