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Исследователи: Испражнения коров содержат возбудители ботулизма
Ученые из Британии провели исследование, которое показало, что ботулизм появляется из-за нейротоксического влияния. Дело в том, что нейротоксины оказываю неблагоприятное влияние из-за того, что гены и бактерии в кишечнике выделяются при испражнении коров.

По результатам исследования, микроорганизм под названием Clostridium – очень опасный патоген, из-за которого формируются токсины. Именно из-за того, что этот патоген попадает в организм, начинается развитие смертельно опасной болезни – ботулизма. Стало известно, что зачастую мутации происходят в геноме тех бактерий, которые выделяются из испражнения коров. Ученые уверены, что заболевание проявится у человека, если он будет контактировать с животными.

Исследователи: Испражнения коров содержат возбудители ботулизма


Изначально вредоносные бактерии живут в желудочно-кишечном тракте, хотя многие из них – часть обычной среды микробиома. Один из авторов исследования Джейсон Брант уверен, что дальнейшие исследования помогут разработать препарат, чтобы избавиться от изменения кластера генов.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 06:00
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