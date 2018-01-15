В Бельгии предложили отправить прах умерших на компост

Пока предложение о прахе в качестве компоста члены эко-партии только должны вынести на рассмотрение руководству города Монс. По предположению авторов проекта, бельгийский Монс должен стать первым населенным пунктом, где останки человека используют для озеленения парков. Возможен и частный вариант проекта: прах умершего родственники получат на руки и посадят на нем куст или дерево в память об усопшем.Как выявили исследования, за год человеческое тело превращается в экологически чистое удобрение. Отсюда и родилась у экологистов идея про компост. Пока инициаторы предложения не раскрывают, как планируют получать из праха человека гумус.