Ученые: Варианты генов могут предсказать реакцию на антидепрессант
Ученые изучают потенциальные генетические биомаркеры, которые могут помочь предсказать реакцию человека на лекарства, чтобы индивидуализировать терапию. Новое исследование показывает, что некоторые генетические вариации помогают определить, будут ли селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) эффективны для людей, страдающих депрессией.
Результаты, опубликованные в «Американском журнале психиатрии», показывают, что вариации внутри гена, ответственного за метаболизм эсциталопрама, могут приводить к крайним различиям в необходимом количестве препарата. Назначение дозы эсциталопрама, созданное на основе специфических генетических данных пациента, значительно улучшит терапевтические результаты.
Исследование, в котором участвовали 2087 пациентов, было проведено в Каролинском институте в Швеции совместно с экспертами больницы Diakonhjemmet, расположенной в Осло, Норвегия.
СИОЗС – один из наиболее часто назначаемых фармацевтических препаратов в лечении депрессии, однако многие пациенты плохо реагируют на него.
Исследователи обнаружили, что 30% пациентов, имеющие варианты генов, которые приводят к чрезмерному или недостаточному уровню воздействия фермента, перешли на другие препараты в течение года, и только 10-12% пациентов обладали общим геном.
«Наше исследование показывает, что генотипирование CYP2C19 может иметь значительную клиническую ценность в индивидуализации доз эсциталопрама, что ускорит достижение лучшего антидепрессивного эффекта», – сказал профессор Магнус Ингельман-Сандберг из Отделения физиологии и фармакологии Каролинского института.
Результаты, опубликованные в «Американском журнале психиатрии», показывают, что вариации внутри гена, ответственного за метаболизм эсциталопрама, могут приводить к крайним различиям в необходимом количестве препарата. Назначение дозы эсциталопрама, созданное на основе специфических генетических данных пациента, значительно улучшит терапевтические результаты.
Исследование, в котором участвовали 2087 пациентов, было проведено в Каролинском институте в Швеции совместно с экспертами больницы Diakonhjemmet, расположенной в Осло, Норвегия.
СИОЗС – один из наиболее часто назначаемых фармацевтических препаратов в лечении депрессии, однако многие пациенты плохо реагируют на него.
Исследователи обнаружили, что 30% пациентов, имеющие варианты генов, которые приводят к чрезмерному или недостаточному уровню воздействия фермента, перешли на другие препараты в течение года, и только 10-12% пациентов обладали общим геном.
«Наше исследование показывает, что генотипирование CYP2C19 может иметь значительную клиническую ценность в индивидуализации доз эсциталопрама, что ускорит достижение лучшего антидепрессивного эффекта», – сказал профессор Магнус Ингельман-Сандберг из Отделения физиологии и фармакологии Каролинского института.