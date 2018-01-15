Ученые: Варианты генов могут предсказать реакцию на антидепрессант

Результаты, опубликованные в «Американском журнале психиатрии», показывают, что вариации внутри гена, ответственного за метаболизм эсциталопрама, могут приводить к крайним различиям в необходимом количестве препарата. Назначение дозы эсциталопрама, созданное на основе специфических генетических данных пациента, значительно улучшит терапевтические результаты.Исследование, в котором участвовали 2087 пациентов, было проведено в Каролинском институте в Швеции совместно с экспертами больницы Diakonhjemmet, расположенной в Осло, Норвегия.СИОЗС – один из наиболее часто назначаемых фармацевтических препаратов в лечении депрессии, однако многие пациенты плохо реагируют на него.Исследователи обнаружили, что 30% пациентов, имеющие варианты генов, которые приводят к чрезмерному или недостаточному уровню воздействия фермента, перешли на другие препараты в течение года, и только 10-12% пациентов обладали общим геном.«Наше исследование показывает, что генотипирование CYP2C19 может иметь значительную клиническую ценность в индивидуализации доз эсциталопрама, что ускорит достижение лучшего антидепрессивного эффекта», – сказал профессор Магнус Ингельман-Сандберг из Отделения физиологии и фармакологии Каролинского института.