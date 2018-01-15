Сергей Зверев успокоил мать участницы "Дома-2", волнующуюся за интимную жизнь дочери

Как известно, новенькие жители телестройки Руслан и Карина пытаются построить отношения, однако у них не всё получается в постели, если верить родительнице девушки. На новом ток-шоу появился Сергей Зверев. Стилист поспешил успокоить женщину, заявив, что молодые люди занимаются "волшебством", просто никому об этом не говорят.Впрочем, мать Карины наивно полагает, что парень занимался с её дочкой интимом слишком редко. Зверев, в свою очередь, призвал женщину не быть такой самоуверенной и не считать, что пара будет рассказывать ей всё, что у них происходит под одеялом.Не секрет, что Пронина и Минаков не смогли состояться как жених и невеста. В данный момент молодые люди не считаются официально парой, так как расстались, однако поклонники, разумеется, хотят верить в их скорое воссоединение. К слову, именно поэтому Пронина-старшая и появилась на телевидении, и хотела высказать всё, что думает о Руслане.