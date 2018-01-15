Алена Водонаева расстроила фанатов обвисшей грудью на фото

Не является секретом, что практически все звезды шоу-бизнеса редактируют свои снимки в фотошопе перед тем, как отправить их в плавание по Сети. Кто-то делает это искусно, кто-то - ужасно, а кто-то порой даже забывает, позорясь на весь интернет.Одна из самых популярных участниц скандальной телестройки "Дом-2" выложила в микроблоге новое фото, на котором позирует в ярком летнем наряде. Интернет-пользователи сразу заметили, что грудь Алены явно обвисла и выглядит не очень соблазнительно. По всей видимости, звезда российского шоу-бизнеса на этот раз забывала использовать фоторедакторы, чтобы придать груди на снимке более респектабельный вид.1 января 2018 года Алена Водонаева и её супруг, музыкант Алексей Косинус отправились в свадебное путешествие. Парочка успела побывать в Китае на пути к главной остановке - Бали, где находятся больше недели. Кроме того, молодые люди планируют посетить Новую Зеландию и Исландию.