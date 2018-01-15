Экс-участница "Дома-2" Анастасия Лисова поразила подписчиков размерами беременного живота
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Лисова опубликовала в Instagram новое фото, показав свой беременный живот невероятных размеров.
Девушка находится на последнем месяце беременности, поэтому уже очень скоро ребёнок появится на свет. Также Лисова рада переезду в новое жилище, где будет лучше как ей, так и ребёнку. Это произошло накануне, поэтому ещё не удалось распаковать все вещи.
Анастасия хочет, чтобы её подписчики были более активными, поэтому попросила их рассказать ей о важных моментах, которых стоит придерживаться молодым родителям после появления на свет ребёнка.
В своём микроблоге Лисова выложила новую фотографию, где во всей красе продемонстрировала беременный живот. Подписчики поразились тому, насколько он огромный, и это бросается в глаза ещё потому, что сама по себе девушка очень хрупкая.
Поклонники с удовольствием начали советовать что-то по уходу за ребёнком, а также желают Анастасии благополучных родов.
Стоит напомнить, что ранее экс-участница скандальной телестройки рассказала, что рожать будет в Перинатальном Медицинском Центре "Мать и Дитя". Анастасия и её супруг долго выбирали, но остановились на этом варианте.
Девушка находится на последнем месяце беременности, поэтому уже очень скоро ребёнок появится на свет. Также Лисова рада переезду в новое жилище, где будет лучше как ей, так и ребёнку. Это произошло накануне, поэтому ещё не удалось распаковать все вещи.
Анастасия хочет, чтобы её подписчики были более активными, поэтому попросила их рассказать ей о важных моментах, которых стоит придерживаться молодым родителям после появления на свет ребёнка.
В своём микроблоге Лисова выложила новую фотографию, где во всей красе продемонстрировала беременный живот. Подписчики поразились тому, насколько он огромный, и это бросается в глаза ещё потому, что сама по себе девушка очень хрупкая.
Поклонники с удовольствием начали советовать что-то по уходу за ребёнком, а также желают Анастасии благополучных родов.
Стоит напомнить, что ранее экс-участница скандальной телестройки рассказала, что рожать будет в Перинатальном Медицинском Центре "Мать и Дитя". Анастасия и её супруг долго выбирали, но остановились на этом варианте.