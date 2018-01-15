АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Экс-участница "Дома-2" Анастасия Лисова поразила подписчиков размерами беременного живота
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Лисова опубликовала в Instagram новое фото, показав свой беременный живот невероятных размеров.

Девушка находится на последнем месяце беременности, поэтому уже очень скоро ребёнок появится на свет. Также Лисова рада переезду в новое жилище, где будет лучше как ей, так и ребёнку. Это произошло накануне, поэтому ещё не удалось распаковать все вещи.

Экс-участница "Дома-2" Анастасия Лисова поразила подписчиков размерами беременного живота

Анастасия хочет, чтобы её подписчики были более активными, поэтому попросила их рассказать ей о важных моментах, которых стоит придерживаться молодым родителям после появления на свет ребёнка.

В своём микроблоге Лисова выложила новую фотографию, где во всей красе продемонстрировала беременный живот. Подписчики поразились тому, насколько он огромный, и это бросается в глаза ещё потому, что сама по себе девушка очень хрупкая.

Поклонники с удовольствием начали советовать что-то по уходу за ребёнком, а также желают Анастасии благополучных родов.

Стоит напомнить, что ранее экс-участница скандальной телестройки рассказала, что рожать будет в Перинатальном Медицинском Центре "Мать и Дитя". Анастасия и её супруг долго выбирали, но остановились на этом варианте.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:28
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Андреева в Италии прошла древнеримский
Nintendo Switch получила эмулятор после 10
Toshiba презентовала ноутбук-трансформер Dynabook
Бельгийцы планируют «озеленять» городские парки
Макс Фадеев написал песню «Дыши со мной», будучи
Пентагон тихо готовится к войне на Корейском
Просмотреть все новости