Экс-участница "Дома-2" Анастасия Лисова поразила подписчиков размерами беременного живота

Девушка находится на последнем месяце беременности, поэтому уже очень скоро ребёнок появится на свет. Также Лисова рада переезду в новое жилище, где будет лучше как ей, так и ребёнку. Это произошло накануне, поэтому ещё не удалось распаковать все вещи.Анастасия хочет, чтобы её подписчики были более активными, поэтому попросила их рассказать ей о важных моментах, которых стоит придерживаться молодым родителям после появления на свет ребёнка.В своём микроблоге Лисова выложила новую фотографию, где во всей красе продемонстрировала беременный живот. Подписчики поразились тому, насколько он огромный, и это бросается в глаза ещё потому, что сама по себе девушка очень хрупкая.Поклонники с удовольствием начали советовать что-то по уходу за ребёнком, а также желают Анастасии благополучных родов.Стоит напомнить, что ранее экс-участница скандальной телестройки рассказала, что рожать будет в Перинатальном Медицинском Центре "Мать и Дитя". Анастасия и её супруг долго выбирали, но остановились на этом варианте.