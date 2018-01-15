Марина Африкантова стала новой ведущей "Дома-2"

Как известно, Жужа долгое время не могла решиться, что делать со своей работой на "Острове любви", то и дело мешавшей ей заниматься семейными делами, но потом поняла, что должна полностью посвятить себя близким и оставить реалити-шоу. По словам девушки, поступить так ей помог любимый мужчина, уставший видеть возлюбленную на ТВ, а не дома рядом с собой. Организаторы же принялись спешно искать замену, а главными кандидатками стали Марина Африкантова и Тата Блюменкранц.При этом ранее Блюменкранц могла бы уже оказаться на месте ведущей в Африке, однако отказалась, сославшись на желание отдохнуть с мужем и дочкой. Второго шанса представители проекта ТНТ, видимо, решили не давать занятой маме и отдали предпочтение дочери Татьяны Владимировны, давно уже являющейся любимицей зрителей и имеющей огромный опыт общения с участниками.Не совсем, правда, ясно, останется ли Марина участницей "Дома-2", или же будет просто ведущей.