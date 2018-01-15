Марина Африкантова стала новой ведущей "Дома-2"
Популярная участница "Дома-2" Марина Африкантова стала его новой ведущей на Сейшельских островах, заполнив собой место, некогда принадлежавшее Кати Жуже, покинувшей проект не так давно.
Как известно, Жужа долгое время не могла решиться, что делать со своей работой на "Острове любви", то и дело мешавшей ей заниматься семейными делами, но потом поняла, что должна полностью посвятить себя близким и оставить реалити-шоу. По словам девушки, поступить так ей помог любимый мужчина, уставший видеть возлюбленную на ТВ, а не дома рядом с собой. Организаторы же принялись спешно искать замену, а главными кандидатками стали Марина Африкантова и Тата Блюменкранц.
При этом ранее Блюменкранц могла бы уже оказаться на месте ведущей в Африке, однако отказалась, сославшись на желание отдохнуть с мужем и дочкой. Второго шанса представители проекта ТНТ, видимо, решили не давать занятой маме и отдали предпочтение дочери Татьяны Владимировны, давно уже являющейся любимицей зрителей и имеющей огромный опыт общения с участниками.
Не совсем, правда, ясно, останется ли Марина участницей "Дома-2", или же будет просто ведущей.
Как известно, Жужа долгое время не могла решиться, что делать со своей работой на "Острове любви", то и дело мешавшей ей заниматься семейными делами, но потом поняла, что должна полностью посвятить себя близким и оставить реалити-шоу. По словам девушки, поступить так ей помог любимый мужчина, уставший видеть возлюбленную на ТВ, а не дома рядом с собой. Организаторы же принялись спешно искать замену, а главными кандидатками стали Марина Африкантова и Тата Блюменкранц.
При этом ранее Блюменкранц могла бы уже оказаться на месте ведущей в Африке, однако отказалась, сославшись на желание отдохнуть с мужем и дочкой. Второго шанса представители проекта ТНТ, видимо, решили не давать занятой маме и отдали предпочтение дочери Татьяны Владимировны, давно уже являющейся любимицей зрителей и имеющей огромный опыт общения с участниками.
Не совсем, правда, ясно, останется ли Марина участницей "Дома-2", или же будет просто ведущей.