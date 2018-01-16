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МВД сообщает о распространенных методах действия хакеров в России
Александром Вураско, замначальника отдела управления «К» МВД России, раскрыты для общественности главные тренды направления киберпреступности на территории РФ. Информация представлена в публикациях «Известий».

Из информации известно, что за прошедший год совершено несколько серьезных атак на банки кибермошенниками. Представитель правоохранительных органов так же сообщил о применении злоумышленниками совершенно новых методов. Наиболее популярно среди преступников, в настоящее время, хищение денежных средств, проводя махинации по обналичиванию фиктивных карт, отметил Вураско.


Сотрудник МВД рассказал, что в практике хакеров так же используется намеренное нарушение работы компьютерных систем банков, с целью получения выкупа от представителей компании. Так же подобное происходит по заказу от конкурирующих предприятий.

Особо отмечено, что самым распространенным за период 2017 года, оказался метод скрытного майнинга криптовалют. Приведен пример по успешному задержанию стражами порядка системного администратора ЦУПа госкорпорации, занимающейся организацией воздушного движения, который, не отходя от рабочего места, содержал целую ферму, которая добывала криптовалюту.
Технологии / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:30
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