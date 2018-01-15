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Макс Фадеев написал песню «Дыши со мной», будучи абсолютно глухим
Макс Фадеев написал песню «Дыши со мной» во время тяжелой болезни, будучи абсолютно глухим.

Популярный певец, автор песен и продюсер поделился своей трагической историей. Оказывается одиннадцать лет назад у Макса Фадеева был крайне тяжелый в жизни период.

Как оказалось, тогда, когда российский шоу-бизнес восторгался очередным хитом мэтра поп-музыки, песней «Дыши со мной», блистательно исполненной Юлией Савичевой, Макс полностью потерял слух.
Макс Фадеев написал песню «Дыши со мной», будучи абсолютно глухим

В глубочайшей депрессии и абсолютно оглохший музыкант смог написать красивую и нежную песню, которая стала его откровением и отдушиной. Именно творчество помогло Фадееву победить тяжелую болезнь и вернуться в ряды лидеров российской эстрады.
Общество / ШоуБиз
Добавил: kostiantyn Вчера, 23:40
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