Макс Фадеев написал песню «Дыши со мной», будучи абсолютно глухим

Популярный певец, автор песен и продюсер поделился своей трагической историей. Оказывается одиннадцать лет назад у Макса Фадеева был крайне тяжелый в жизни период.Как оказалось, тогда, когда российский шоу-бизнес восторгался очередным хитом мэтра поп-музыки, песней «Дыши со мной», блистательно исполненной Юлией Савичевой, Макс полностью потерял слух.В глубочайшей депрессии и абсолютно оглохший музыкант смог написать красивую и нежную песню, которая стала его откровением и отдушиной. Именно творчество помогло Фадееву победить тяжелую болезнь и вернуться в ряды лидеров российской эстрады.