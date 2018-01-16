В Китае в цирке жуткий случай с тигром и львом сняли на видео

https://youtu.be/w_pQn7TCG6I

В мире / Происшествия Добавил: Виктория Морозова

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Кровавый инцидент, произошедший в цирке Cangxian Cirque на репетиции номера с хищниками, попал на видео сотрудника цирка. По какой-то причине два хищника не стали повиноваться командам своего укротителя. На арене в это же время находилась лошадь. Хищники, выйдя из-под всякого контроля, набросились на «коллегу» и крепко в нее вцепились.Довольно долго никто ничего не мог сделать. Но в конце концов с помощью палок и кнутов распаленных хищников все же удалось с трудом отогнать от жертвы.Пострадавшая от когтей и зубов хищников лошадь получила серьезные травмы, но осталась жива.