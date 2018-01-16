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В Китае в цирке жуткий случай с тигром и львом сняли на видео
В Китае в одном из цирков лев и тигр, перестав повиноваться дрессировщику, атаковали свою «коллегу» - цирковую лошадь.
В Китае в цирке жуткий случай с тигром и львом сняли на видео


Кровавый инцидент, произошедший в цирке Cangxian Cirque на репетиции номера с хищниками, попал на видео сотрудника цирка. По какой-то причине два хищника не стали повиноваться командам своего укротителя. На арене в это же время находилась лошадь. Хищники, выйдя из-под всякого контроля, набросились на «коллегу» и крепко в нее вцепились.

Довольно долго никто ничего не мог сделать. Но в конце концов с помощью палок и кнутов распаленных хищников все же удалось с трудом отогнать от жертвы.

Пострадавшая от когтей и зубов хищников лошадь получила серьезные травмы, но осталась жива.
https://youtu.be/w_pQn7TCG6I
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 04:30
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