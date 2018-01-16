В Китае в цирке жуткий случай с тигром и львом сняли на видео
В Китае в одном из цирков лев и тигр, перестав повиноваться дрессировщику, атаковали свою «коллегу» - цирковую лошадь.
Кровавый инцидент, произошедший в цирке Cangxian Cirque на репетиции номера с хищниками, попал на видео сотрудника цирка. По какой-то причине два хищника не стали повиноваться командам своего укротителя. На арене в это же время находилась лошадь. Хищники, выйдя из-под всякого контроля, набросились на «коллегу» и крепко в нее вцепились.
Довольно долго никто ничего не мог сделать. Но в конце концов с помощью палок и кнутов распаленных хищников все же удалось с трудом отогнать от жертвы.
Пострадавшая от когтей и зубов хищников лошадь получила серьезные травмы, но осталась жива.