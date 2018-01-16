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В Сингапуре скоро появятся новые смартфоны Vivo V7 + и Y65
В конце января в Сингапуре стартуют продажи новых моделей смартфонов от компании Vivo. Речь идет о таких устройствах как V7 + и Y65.

В Сингапуре скоро появятся новые смартфоны Vivo V7 + и Y65


Таким образом, на рынке Сингапура с 20 января выйдут в продажу флагманы V7 + и Y65 и будут доступны в расцветках типа Gold и Matte Black. Стоит напомнить, что девайс V7 + запустили в производство в начале прошлой весны. Телефон получил операционную систему Funtouch OS 3.2, которая разработана на базе платформы Android 7.1. Также в смартфоне имеется фронтальная камера для селфи на 24 мегапикселя. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3225 мАч.

Vivo Y65 имеет не такие производительные технические характеристики, и фронтальный сенсор обладает разрешением в 5 Мп. Тем не менее, пользователю будет доступна та же операционная система - Funtouch OS 3.2.

Как заявил руководитель Vivo Singapore Лю Хун Бин, компания в ближайшее время предложит рынку смартфонов еще несколько новинок.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00
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