Рыбак утопил смартфон и случайно выловил его спустя два дня

Гражданин Австралии, увлекающийся рыбной ловлей, за три дня стал неудачником и счастливчиком. В один из дней во время отдыха на море, он потерял свой телефон.Удивлению мужчины не было предела, когда через два дня его удочка подцепила некий предмет, которым оказался его потерянный гаджет.Стоит отметить, что сразу после того, как во время ловли рыбы с лодки друга, он потерял смартфон, мужчина пытался выловить его, обратившись к водолазам. Увы, никто не воспринял всерьез его потерю, на флеш-памяти устройства были дорогие для австралийца фотографии. Теперь же сама природа вернула мужчине потерянные воспоминания.Смартфон безнадежно испорчен днями пребывания в воде, но карту памяти удалось восстановить.